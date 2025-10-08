Allegri Milan, Rabiot racconta con grande ammirazione le caratteristiche del mister: le sue parole infiammano i tifosi. Le ultimissime notizie

Il colpo Adrien Rabiot ha dato sostanza ed esperienza al centrocampo del Milan, un innesto fondamentale voluto con forza dal duo tecnico-dirigenziale composto da Allegri allenatore e Tare direttore sportivo. Intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese ha tracciato il percorso che lo ha portato a Milano, un cammino che affonda le radici in un rapporto consolidato con il tecnico.

«Con Allegri c’è sempre stato un ottimo rapporto. Siamo simili, e lo apprezzo molto umanamente. Ci siamo chiamati e scritti spesso pure la scorsa stagione» ha rivelato Rabiot, confermando come la conoscenza e la stima reciproca con il mister abbiano giocato un ruolo chiave nella trattativa. La sintonia umana, quindi, ha preceduto quella calcistica, facilitando l’approdo di un giocatore di statura internazionale alla corte rossonera. La volontà dell’allenatore è stata l’elemento catalizzatore per un affare inseguito a lungo.

Il trasferimento, infatti, non è stato un fulmine a ciel sereno, ma una storia che si è sviluppata nel tempo: «Poi con il Milan c’erano già stati contatti lo scorso anno, ma non se n’era fatto nulla». La dirigenza, in particolare Igli Tare che lo ha sempre seguito, ha saputo aspettare il momento giusto. È stato l’episodio in Francia a sbloccare definitivamente la situazione: «Quest’estate si sono fatti avanti a inizio estate e sono tornati alla carica dopo il problema a Marsiglia. È stato il momento giusto per tutti». La sua partenza dal club marsigliese ha aperto la finestra perfetta per la manovra del Milan, che ha potuto così assicurarsi un centrocampista potente e di qualità.

Le parole di Rabiot non solo descrivono il retroscena di mercato, ma evidenziano il progetto tecnico di Massimiliano Allegri, incentrato sul recupero di giocatori di alto profilo e sulla costruzione di una mentalità vincente. La presenza di un giocatore con la sua personalità e la sua esperienza a livello europeo è un segnale forte lanciato alla Serie A. In una squadra che mira a tornare ai vertici, la leadership di Rabiot in mezzo al campo si sposa perfettamente con l’ambizione del club.