Allegri Milan, il tecnico non si nasconde: «Giocheremo in uno stadio bellissimo, sono orgoglioso di questa cosa». Le ultimissime

Il Milan si appresta a concludere il suo tour pre-campionato con l’amichevole contro il Perth Glory, e l’allenatore Massimiliano Allegri ha condiviso le sue impressioni e aspettative con Gazzetta.it. Le parole del tecnico rossonero rivelano un mix di entusiasmo per la scoperta di un nuovo luogo e una chiara focalizzazione sugli obiettivi sportivi.

“Sono orgoglioso di essere qui a Perth, in una città bellissima dove non ero mai stato,” ha dichiarato Allegri, sottolineando il suo piacere personale per questa trasferta in Australia occidentale. L’opportunità di esplorare una nuova cultura e incontrare i tifosi rossoneri dall’altra parte del mondo è chiaramente un aspetto che il tecnico apprezza molto. “Non vedo l’ora di visitarla, di conoscere una nuova cultura e di sentire l’affetto dei nostri tifosi qui in West-Australia,” ha aggiunto, evidenziando il legame che il club cerca di costruire con la sua base di supporter globale.

L’amichevole contro il Perth Glory, in programma in uno stadio che Allegri ha definito “bello”, rappresenta un momento cruciale nella preparazione estiva del Milan. “È la gara che concluderà il nostro tour e questo periodo di preparazione pre campionato,” ha spiegato, evidenziando l’importanza di questa partita come tappa finale prima del rientro in Italia per le fasi conclusive della preparazione.

Sul fronte tecnico e fisico, le aspettative di Allegri sono chiare. Nonostante la natura amichevole dell’incontro, il tecnico si attende segnali positivi dalla sua squadra. “Giocheremo in un bello stadio contro una squadra che ha ottenuto bei risultati,” ha osservato, riconoscendo il valore dell’avversario. L’obiettivo principale è però interno: “Mi aspetto progressi a livello di condizione fisica e di tecnica.” Questa dichiarazione sottolinea la volontà di vedere miglioramenti tangibili dopo settimane di allenamenti intensivi, preparando al meglio il Milan per l’inizio della nuova stagione.

Questa partita non è solo un’occasione per testare la condizione atletica e gli schemi di gioco, ma anche un momento per rafforzare il legame con i sostenitori in un continente lontano, consolidando l’immagine internazionale del Milan.