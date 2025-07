Conferenza stampa Allegri: «Tornato al Milan perchè amo questo club, il nostro obiettivo è chiaro. Contro il Perth...»

Conferenza stampa Allegri: il tecnico livornese ha presentato la sfida di giovedì 31 luglio contro il Perth Glory: le dichiarazioni

Il Milan si prepara a chiudere il suo tour pre-campionato con l’amichevole contro il Perth Glory, e l’atmosfera è carica di entusiasmo, soprattutto per il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, tornato sulla panchina rossonera dopo quindici anni, ha espresso tutta la sua soddisfazione e la sua determinazione in vista della prossima stagione, come riportato da gazzetta.it.

Allegri non ha nascosto il suo orgoglio di trovarsi in una città che non aveva mai visitato prima. “Sono orgoglioso di essere qui a Perth, in una città bellissima dove non ero mai stato. Non vedo l’ora di visitarla, di conoscere una nuova cultura e di sentire l’affetto dei nostri tifosi qui in West-Australia”, ha dichiarato il tecnico. Un’affermazione che sottolinea non solo l’aspetto sportivo, ma anche quello umano e di connessione con i tifosi che il Milan vuole rinsaldare in ogni angolo del mondo. Questa partita, ha spiegato Allegri, “È la gara che concluderà il nostro tour e questo periodo di preparazione pre campionato. Giocheremo in un bello stadio contro una squadra che ha ottenuto bei risultati. Mi aspetto progressi a livello di condizione fisica e di tecnica“. L’attenzione è dunque focalizzata sul miglioramento delle prestazioni in campo, un segnale chiaro delle ambizioni del club rossonero.

Il ritorno di Allegri al Milan non è stato casuale, ma dettato da un profondo legame affettivo. “Sono tornato al Milan dopo 15 anni e sono contento di essere qua. Per noi sarà una stagione importante e vogliamo tornare in Champions League. Il Milan è uno dei club più importanti al mondo e deve giocare la Champions. Quando indossi questa maglia senti la responsabilità di rappresentare una delle società storiche e devi sempre dare il massimo”, ha affermato con enfasi. Queste parole non lasciano dubbi sull’obiettivo primario della stagione: il ritorno nell’Europa che conta, la UEFA Champions League, palcoscenico naturale per una squadra con la storia e il blasone del Milan.

Il nuovo corso rossonero vede anche l’importante figura di Igli Tare come direttore sportivo, una figura chiave per la costruzione della squadra e il raggiungimento degli obiettivi. L’intesa tra Allegri e Tare sarà fondamentale per il successo del progetto tecnico. La scelta di Allegri di tornare in panchina dopo un periodo di riposo è stata dettata dalla sua passione incondizionata per il calcio e per il Milan. “Il riposo fa bene, ma avevo voglia di tornare ad allenare. Ho scelto il Milan perché amo questa squadra e non potevo dire di no. Faccio questo lavoro con passione e abnegazione e sono convinto che tutti insieme raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati”, ha concluso il tecnico. Un messaggio di unità e fiducia che si estende a tutto l’ambiente rossonero, dai giocatori allo staff, fino ai milioni di tifosi milanisti sparsi per il mondo. L’attesa per l’inizio della stagione è palpabile, con il Milan di Allegri e Tare pronto a lottare per i massimi traguardi.