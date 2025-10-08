Allegri Milan, il tecnico è più impattante adesso rispetto che alla Juventus? La risposta di Rabiot. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Adrien Rabiot, centrocampista cruciale nel nuovo assetto del Milan di Allegri allenatore e Tare direttore sportivo, si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, dedicando parole significative al suo rapporto con il tecnico livornese. Per Rabiot, il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera non è un semplice revival, ma l’espressione di una fame di vittorie che non conosce sosta.

«È sempre stato molto determinato» ha affermato il francese, arrivato dal Marsiglia per rinforzare il centrocampo. «È un vincente. Ha sempre fame di vittorie e tanta passione. Questo mi piace, perché anche io sono così». Il centrocampista non vede in questa avventura una ricerca di rivalsa personale da parte del mister, nonostante il recente passato: «Non credo cerchi rivincite, perché è un allenatore che ha vinto molto ed è rispettato nel mondo del calcio».

La scelta del Milan di puntare nuovamente su Allegri, sostenuta dal lavoro di Igli Tare sul mercato, è vista da Rabiot come una mossa mirata e consapevole. «Penso abbia voglia di mostrare che ha la possibilità di portare una squadra alla vittoria. E se il Milan l’ha preso è perché sanno che può fare grandi cose». Questa fiducia reciproca tra tecnico e club è la base su cui si poggia il progetto rossonero in questa stagione.

Il feeling tra Rabiot e Allegri è noto, risalente ai tempi della Juventus. Ora, la loro riunione in rossonero non solo aggiunge qualità al reparto, ma inietta una mentalità da top club nello spogliatoio. Il Milan, reduce da una sesta giornata che lo vede in piena lotta Scudetto con 13 punti, ha bisogno esattamente di questa sintonia tra leadership tecnica e qualità in campo per competere fino alla fine. L’arrivo di Rabiot e l’esperienza di Allegri rappresentano per la piazza rossonera la certezza di aver intrapreso un percorso che punta dritto ai massimi obiettivi.