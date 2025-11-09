Connect with us

Allegri Milan, il tecnico avverte i suoi ragazzi: «Manca ancora tanto per la Champions, oggi non è andata bene questa cosa». Le ultimissime notizie

Le dichiarazioni post-partita di Massimiliano Allegri si spostano dalla mixed zone alla conferenza stampa, dove il tecnico del Milan ribadisce il concetto di occasione sprecata nel 2-2 di Parma e proietta lo sguardo sugli obiettivi stagionali. Il pareggio, infatti, permette ai rossoneri di agganciare il Napoli in vetta a 22 punti, ma l’allenatore non si accontenta.

«Siamo in una buona posizione di classifica» ha esordito Allegri, pur volando basso. «Mancano ancora tanti punti per entrare tra le prime quattro». L’obiettivo prioritario del Milan rimane, dunque, la qualificazione alla prossima Champions League, nonostante la vetta momentaneamente raggiunta.

Il rammarico per la gara di ieri è però molto forte: «Dispiace per stasera perché, per come si era messa, non dovevamo concedere quell’1-2 e non dovevamo comportarci così durante il loro forcing». L’errore, secondo Allegri, è stato nel non aver gestito la pressione dei ducali dopo il primo gol subito: «Quando sei sopra non devi far cambiare l’inerzia, quando sei sotto la devi cambiare tu».

Per il Milan, il messaggio del tecnico è chiaro: è necessario ritrovare la «lucidità» e la «battaglia» necessarie per gestire i momenti cruciali delle partite e trasformare i vantaggi in vittorie, evitando che l’inerzia emotiva passi all’avversario.

