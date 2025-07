Allegri Milan, il tecnico gasa i tifosi: «Ho scelto di tornare perché amo questa squadra, faccio questo lavoro per…». Le ultimissime

Il Milan si appresta a chiudere il suo tour pre-campionato con un’amichevole di lusso contro il Perth Glory, in programma in Australia. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive a Gazzetta.it, svelando le motivazioni dietro la sua scelta di tornare sulla panchina del Diavolo.

“Ho scelto il Milan perché amo questa squadra e non potevo dire di no,” ha affermato Allegri con la sua consueta schiettezza. Parole che suonano come una vera e propria dichiarazione d’amore per i colori rossoneri, un legame mai sopito nonostante gli anni trascorsi lontano da Milanello. Il tecnico livornese, già protagonista di un ciclo vincente con lo Scudetto del 2011, è tornato con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Allegri ha poi sottolineato l’importanza della passione e dell’abnegazione nel suo lavoro: “Faccio questo lavoro con passione e abnegazione e sono convinto che tutti insieme raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati.” Un messaggio chiaro, rivolto tanto alla squadra quanto ai tifosi, che sottolinea l’impegno e la dedizione che saranno richiesti per affrontare le sfide della prossima stagione. La sua filosofia di lavoro, incentrata sulla concretezza e sulla ricerca costante del risultato, si sposa perfettamente con l’ambizione del club.

L’amichevole contro il Perth Glory rappresenta l’ultimo test significativo prima dell’inizio degli impegni ufficiali. Sarà l’occasione per Allegri di affinare gli schemi e testare la condizione fisica dei suoi uomini, in vista di un’annata che si preannuncia intensa e ricca di appuntamenti. I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di rivedere il loro Milan in campo, guidato da un allenatore che ha saputo conquistare il loro cuore e che ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia del club.