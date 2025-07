Allegri Milan, parole al miele nei confronti del club: «Felicissimo di essere qua, abbiamo un grande obiettivo da raggiungere». Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri si appresta a chiudere il tour pre-campionato del Milan con un’amichevole contro il Perth Glory. Intervistato da Gazzetta.it, il tecnico ha espresso tutta la sua soddisfazione per essere tornato sulla panchina rossonera dopo quindici anni. “Sono tornato al Milan dopo 15 anni e sono contento di essere qua”, ha dichiarato Allegri, sottolineando l’importanza di questa nuova avventura.

La prossima sarà una stagione cruciale per il club. Allegri non nasconde le ambizioni del Milan, puntando dritto al ritorno nella massima competizione europea. “Per noi sarà una stagione importante e vogliamo tornare in Champions League”, ha affermato con decisione. L’obiettivo è chiaro e non ammette repliche: il Milan deve tornare a calcare i palcoscenici che gli competono.

Il tecnico ha poi ribadito il peso e il prestigio della maglia rossonera: “Il Milan è uno dei club più importanti al mondo e deve giocare la Champions”. Questa affermazione non è solo una dichiarazione d’intenti, ma un richiamo alla storia e al blasone di una società che ha scritto pagine indelebili nel calcio europeo e mondiale. Il ritorno in Champions League non è solo un desiderio, ma una necessità per un club di tale calibro.

L’amichevole contro il Perth Glory servirà come ultimo test per affinare gli schemi e preparare la squadra in vista degli impegni ufficiali. Allegri sa bene che il percorso sarà lungo e impegnativo, ma la sua determinazione e l’entusiasmo per questa nuova sfida sono palpabili. I tifosi rossoneri possono aspettarsi una squadra agguerrita, pronta a lottare per raggiungere l’obiettivo prefissato e riportare il Milan nell’élite del calcio europeo.