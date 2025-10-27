Allegri Milan, discorso molto netto sugli errori arbitrali: le sue parole stanno facendo il giro del web. Le ultimissime notizie

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha dedicato un passaggio significativo della conferenza stampa pre-Atalanta al dibattito sugli errori arbitrali, un tema tornato centrale dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto la SerieA e il suo stesso Milan. Il mister ha adottato un approccio pragmatico e filosofico, invitando tutti alla calma.

«Bisogna andare avanti, per forza. Indietro non si può più tornare», ha esordito Allegri, mettendo in chiaro che recriminare sul passato non serve a nulla. Il suo ragionamento si è focalizzato sulla difficoltà intrinseca del ruolo dell’arbitro nel calcio moderno: «Arbitrare è molto difficile in questo calcio dove la velocità è pazzesca e ci sono molti contrasti».

Secondo Allegri, l’introduzione del VAR ha comunque rappresentato un passo avanti: «Il VAR ha migliorato tantissime cose, quando le cose diventano soggettive si creano discussioni». Tuttavia, ha immediatamente riportato il tutto in una dimensione di normalità, paragonando gli errori arbitrali a quelli commessi da tutti gli attori del gioco.

«Vanno lasciati arbitrare, sbagliano come sbagliamo noi, sbagliano tutti. Ci vuole più serenità nell’accettare gli errori», ha insistito il tecnico. Con la sua solita ironia, Allegri ha poi commentato la reazione dei club agli episodi sfavorevoli: «Quando sono a favore si chiude un occhio, quando sono contrari si apre anche il terzo occhio (ride, ndr)».

Un messaggio di fiducia è stato poi indirizzato al futuro della classe arbitrale: «Ci sono arbitri giovani come i calciatori giovani… Col tempo tutto si sistemerà per il meglio». L’auspicio è che la serenità richiesta da Allegri possa prevalere in vista del big match di domani contro l’#Atalanta di Ivan Jurić, arbitrato da Doveri, permettendo al Milan di concentrarsi solo sul campo per non compromettere il lavoro svolto finora dal DS Tare e dalla squadra.