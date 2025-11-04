Connect with us

Allegri Milan, la mano dell’allenatore è evidente: il dato sui big match dice che… Ultimissime notizie sui rossoneri

La crescita del Milan in questa stagione non è un caso, ma il frutto evidente della gestione tecnica di Massimiliano Allegri. La sua “mano” non si limita a garantire un rendimento costante in campionato, ma si manifesta in modo lampante laddove la squadra rossonera aveva mostrato maggiori difficoltà nella passata stagione: gli scontri diretti.

Il confronto tra i primi big match di quest’anno e quelli della stagione precedente offre un dato inequivocabile sulla ritrovata maturità e sulla accresciuta consapevolezza nei propri mezzi della squadra plasmata dal tecnico livornese e dal DS Tare.

Analizzando le prime cinque sfide di alta classifica della scorsa stagione (contro Lazio, Inter, Juventus, Napoli e Atalanta), il Milan aveva raccolto un bottino insoddisfacente. Quest’anno, invece, la musica è completamente cambiata.

Prendendo in considerazione i primi cinque big match di questa stagione (contro Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta e Roma), i rossoneri hanno dimostrato una mentalità vincente, riuscendo a totalizzare ben 11 punti. Questo risultato è straordinario se confrontato con il rendimento dello scorso campionato.

I 11 punti conquistati sono esattamente 6 punti in più rispetto a quelli ottenuti nelle sfide analoghe della scorsa annata. Questo salto di qualità negli scontri diretti non è casuale: è la diretta conseguenza del lavoro tattico e motivazionale che Allegri ha saputo implementare. Il Milan dimostra ora maggiore solidità difensiva, cinismo in attacco e soprattutto una gestione della gara più pragmatica e adulta, elementi cruciali per competere ai vertici della Serie A.

