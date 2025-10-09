Allegri Milan, il tecnico lo ha avvisato: niente più sconti! Le ultimissime

Allegri Milan, discorso chiaro del tecnico a Leao: il portoghese deve svoltare altrimenti rischia di perdere il club rossonero

La previsione di Massimiliano Allegri al momento della sua presentazione, secondo cui Rafael Leão avrebbe potuto disputare una grande stagione, si scontra al momento con la dura realtà. Il talentuoso portoghese ha deluso le attese nelle due sfide cruciali contro Napoli e Juventus, offrendo prestazioni ben al di sotto del suo potenziale. Il clima tra l’allenatore e il giocatore si è teso rapidamente: prima l’accusa pubblica del tecnico (“Non ha cuore”) dopo la partita contro i campioni d’Italia, poi lo sfogo negli spogliatoi dell’Allianz Stadium, che ha portato a domandarsi: e se il filo tra Leão e Allegri si spezzasse?

Allegri Pretende La Continuità: La Svolta Per Il Campione

Nonostante sia tornato in campo dopo un mese e mezzo di stop, e non potendo pretendere la forma migliore, le due prestazioni contro Napoli e Juventus sono state nettamente insufficienti. Ci si aspettava un impatto maggiore da un giocatore che ha già dimostrato di essere un match-winner.

Adesso, la grande sfida per Leão è quella di dimostrare il suo valore sotto la gestione di Max Allegri, che da lui esige ciò che non ha mai avuto in rossonero: la continuità. Questo è il vero banco di prova che deciderà la traiettoria della sua carriera: forte ma incompiuto oppure campione assoluto.

La Concorrenza È Il Nuovo Fattore Di Rischio

Per la prima volta dopo anni, Leão non è più intoccabile nel Milan di Allegri e del DS Igli Tare. La concorrenza interna è agguerrita e rappresenta un serio rischio di esclusione:

Christian Pulisic si è dimostrato insostituibile per rendimento e concretezza.

si è dimostrato per rendimento e concretezza. La coppia formata da Santiago Gimenez e Christopher Nkunku rende il reparto offensivo insidioso e offre ad Allegri valide alternative.

Se il rendimento e l’atteggiamento di Leão non dovessero cambiare, il rischio concreto è che il numero 10 venga escluso più frequentemente, proprio come accaduto nelle ultime due gare. Il tecnico, in sintonia con la mentalità imposta da Adrien Rabiot e Luka Modrić e appoggiato da Tare, non fa sconti a nessuno.

Il futuro di Rafael Leão è dunque nelle sue mani: la risposta al “trattamento ruvido” di Allegri è l’unico modo per (ri)prendersi il Milan ed evitare che il filo si spezzi definitivamente.