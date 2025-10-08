Leao Milan, il retroscena con Massimiliano Allegri: per il portoghese si tratta probabilmente di una prima volta. Le ultimissime

La prestazione di Rafael Leao in Juventus–Milan, in particolare le clamorose occasioni fallite che avrebbero potuto regalare i tre punti al Diavolo, continua a far discutere. A commentare la situazione del numero 10 portoghese è stato il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, esperto delle vicende rossonere, intervenuto nel podcast della rosea La Tripletta.

L’analisi di Bianchin si concentra sull’aspetto mentale e caratteriale del giocatore e sulla sfida che attende Massimiliano Allegri allenatore. Il giornalista ha avanzato un’ipotesi intrigante sulla gestione del talento, spesso discontinuo, di Leao. «Mentalmente lascio aperta una porticina perché Leao non ha mai trovato un allenatore cattivo», ha spiegato Bianchin.

Il riferimento è ai precedenti tecnici del portoghese: «Pioli bastone e carota ma molto più carota». Solo Sérgio Conceição, al Lille, aveva provato un approccio più duro, ma «il feeling è andato giù dopo due settimane». Secondo Bianchin, dunque, a Leao manca un confronto con una figura di maggiore autorità in panchina, in grado di stimolarlo con maggiore severità.

È qui che entra in gioco Allegri. Nonostante il tecnico livornese non sia un «sergente di ferro», è universalmente riconosciuto come un allenatore che «sa essere duro» quando necessario, come dimostrato dalla recente reprimenda a Leao stesso dopo la partita con la Juventus. «Mi aspetto che da questo punto di vista ci provi», ha concluso Bianchin.

L’idea è che Allegri, con il supporto di Tare direttore sportivo e della società, possa essere l’uomo giusto per fare il definitivo salto di qualità a Leao, trasformando il potenziale in costanza. La sua gestione, già nota per la schiettezza e l’esigenza di massima professionalità, potrebbe rappresentare la svolta per un giocatore che il Milan considera la sua principale risorsa tecnica.