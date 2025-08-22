Connect with us

Allegri, il Milan deve convincerlo: la richiesta è di 30 milioni. La notizia

Okafor, si aggiunge alle cessioni del Milan: Tare e Furlani hanno tirato su un bottino pazzesco

Milan, la Premier League ha fatto la differenza: che numeri in questo calciomercato

Okafor segue Reijnders e Thiaw: il Milan fa cassa. Le cifre sono impressionanti

Chukwueze, il Milan ha già pensato al sostituto: in caso di cessione. Spunta il nome!

31 minuti ago

allegri

Allegri non è convinto di cedere il calciatore. Nel frattempo il Milan ha già fissato il prezzo per la sua cessione

Il mercato in uscita del Milan continua a riservare sorprese, con l’Atalanta che torna prepotentemente a bussare alla porta per Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, arrivato al Diavolo la scorsa stagione, è nuovamente nel mirino del club bergamasco, che lo considera un profilo ideale per rinforzare la propria mediana. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport, svelando una trattativa che si preannuncia complessa.

Nonostante il forte interesse della Dea, la posizione dei rossoneri sembra chiara. Il club valuta il cartellino del giocatore circa 30 milioni di euro, una cifra che riflette non solo le sue qualità tecniche, ma anche la sua età e il suo potenziale di crescita. Il Milan non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi talenti emergenti, e solo un’offerta che si avvicini a questa valutazione potrebbe far vacillare la dirigenza.

A complicare ulteriormente le cose c’è la ferma volontà dell’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano noto per la sua filosofia di gioco pragmatica e la sua capacità di valorizzare i giocatori. Allegri, infatti, sarebbe felice di tenere Musah in rosa. Il centrocampista ha conquistato la fiducia del suo allenatore grazie alla sua duttilità tattica e al suo impegno costante, sia in allenamento che in partita. La sua capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo, unita alla sua energia e alla sua grinta, lo rende un elemento prezioso e funzionale al sistema di gioco del Milan.

L’operazione tra i due club, quindi, è tutt’altro che semplice. L’Atalanta dovrà presentare un’offerta convincente per superare la resistenza del Milan, che per ora non sembra intenzionato a privarsi di un giocatore considerato fondamentale per il progetto tecnico. Il futuro di Musah rimane in bilico, ma la volontà del giocatore e l’apprezzamento del suo allenatore potrebbero fare la differenza.

