Connect with us

News

Allegri Milan, dominio negli scontri diretti: battuta anche la Roma, rossoneri con la miglior media punti. Il dato

Calciomercato News

Calciomercato Milan, il difensore resta nel mirino: Tare pronto a sfidare l'Inter. La notizia

News

Saelemaekers, il futuro dice Milan: due opzioni per il prolungamento. Ingaggio aumentato

News

Gimenez a secco, Nkunku non si sblocca: il Milan ha un problema numero nove. Il dato

News

Parma Milan, Allegri può sperare: in vista del prossimo turno. La situazione

News

Allegri Milan, dominio negli scontri diretti: battuta anche la Roma, rossoneri con la miglior media punti. Il dato

Milan news 24

Published

13 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri Milan, i rossoneri dominano negli scontri diretti avendo battuto ieri sera anche la Roma: il Diavolo ha la migliore media punti

Il Milan di Massimiliano Allegri esce vincitore da un altro scontro diretto in questa stagione cruciale. La formazione rossonera ha sconfitto la Roma per 1-0 a San Siro, grazie alla rete di Strahinja Pavlovic su assist di Rafael Leao. Con questa vittoria, il Milan si porta a 21 punti in classifica dopo dieci giornate, a -1 dalla capolista Napoli di Antonio Conte.

Il dato più significativo è l’imbattibilità e l’efficacia del Milan negli incroci al vertice: per i rossoneri, è il quarto scontro diretto vinto su sei disputati sinora (quattro successi, due pareggi e nessuna sconfitta). Il Diavolo vanta la media punti migliore a livello di big match in Serie A (2,3).

Per la Roma, invece, è il secondo ko consecutivo per 1-0 in uno scontro diretto, dopo la sconfitta contro l’Inter.

Allegri Milan, classifica scontri diretti (prime 10 giornate)

La media punti negli scontri diretti evidenzia il rendimento delle squadre che disputano le coppe europee (più Lazio e Bologna):

SquadraMedia PuntiPunti Fatti (su Max)
Milan2,314 su 18
Napoli2,06 su 9
Roma1,89 su 15
Inter1,56 su 12
Lazio1,34 su 9
Juventus1,255 su 12
Atalanta1,03 su 9
Bologna0,31 su 9
Fiorentina0,21 su 15

Il calendario dei prossimi scontri diretti (Milan e big)

Il cammino è ancora lungo, con molte sfide cruciali che attendono il Milan (che affronterà ancora Inter, Napoli e Juventus).

SquadraScontri Diretti Giocati (Risultato)Prossimi Scontri Diretti
MILANBologna 1-0, Napoli 2-1, Juventus 0-0, Fiorentina 2-1, Atalanta 1-1, Roma 1-0Inter (12ª), Lazio (13ª), Inter (28ª), Napoli (31ª), Juventus (34ª), Atalanta (36ª)
ROMABologna 1-0, Lazio 0-1, Fiorentina 1-2, Inter 0-1, Milan 0-1Napoli (13ª), Juventus (16ª), Atalanta (18ª), Inter (31ª), Lazio (37ª)
NAPOLIFiorentina 1-3, Milan 2-1, Inter 3-1Atalanta (12ª), Roma (13ª), Juventus (14ª), Inter (20ª), Milan (31ª)
INTERJuventus 4-3, Roma 0-1, Napoli 3-1, Fiorentina 3-0Lazio (11ª), Milan (12ª), Atalanta (17ª), Napoli (20ª), Juventus (25ª), Roma (31ª)
JUVENTUSInter 4-3, Atalanta 1-1, Milan 0-0, Lazio 1-0Fiorentina (12ª), Napoli (14ª), Roma (16ª), Inter (25ª), Milan (34ª)
Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.