Allegri recupera pezzi, Gabbia e Pavlovic dal primo minuto: si pensa ad una novità

Allegri ritrova Gabbia e Pavlovic che a Cagliari non erano partiti titolari, questa volta potrebbe essere Tomori a sedersi in panchina

In vista del prossimo impegno di campionato contro il Genoa, fissato per giovedì, arrivano notizie importanti dal centro sportivo di Carnago per quanto riguarda il reparto arretrato. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Massimiliano Allegri — allenatore plurititolato noto per la sua gestione tattica accorta e l’attenzione maniacale alla fase difensiva — può finalmente sorridere grazie a due recuperi fondamentali.

I rientri: Gabbia e Pavlovic tornano in gruppo

La sessione di allenamento di ieri ha sciolto i dubbi sulle condizioni di due pilastri del Diavolo. Matteo Gabbia, difensore centrale cresciuto nel vivaio rossonero che ha maturato una grande affidabilità e senso della posizione, si è allenato regolarmente con i compagni. Insieme a lui è tornato a pieno regime anche Strahinja Pavlovic, il possente centrale serbo caratterizzato da una fisicità dominante e da un temperamento agonistico fuori dal comune. Entrambi si candidano prepotentemente per una maglia da titolare nella sfida di San Siro.

Il ballottaggio: gestione e turnover per Tomori

Il vero dilemma per la guida tecnica dei rossoneri riguarda però l’impiego di Fikayo Tomori. Il difensore inglese, perno della retroguardia dotato di una velocità straordinaria nei recuperi e di un atletismo d’élite, è reduce da un tour de force impegnativo. Lo staff medico e l’allenatore stanno valutando con prudenza il suo utilizzo: l’obiettivo è evitare un sovraccarico muscolare, considerando che l’ex Chelsea rischierebbe di disputare la quarta partita nell’arco di soli dieci giorni.

Occasione per De Winter

Nel caso in cui a Tomori venisse concesso un turno di riposo, la soluzione per il club meneghino porta il nome di Koni De Winter. Il giovane difensore belga, prospetto moderno capace di disimpegnarsi sia come centrale che come terzino grazie a una buona tecnica di base, è pronto a scalare le gerarchie e a dimostrare il suo valore dal primo minuto.

Questa rotazione permetterebbe ad Allegri di mantenere alta l’intensità difensiva senza rischiare infortuni pesanti in un momento cruciale della stagione. La decisione finale verrà presa solo dopo la rifinitura di domani, ma la sensazione è che il Milan opterà per una gestione oculata delle energie.