Allegri Milan, il livornese a tutta su quell’obiettivo di mercato! Pressing totale, sta succedendo di tutto nelle ultime ore

Allegri Milan, il tecnico livornese è in forcing totale su Adrien Rabiot, centrocampista in uscita dal Marsiglia: sono ore frenetiche

Il calciomercato Milan è pronto a fare un passo decisivo sul mercato estivo, concentrando tutti i suoi sforzi per assicurarsi Adrien Rabiot. L’indiscrezione, rilanciata dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, svela un’accelerazione significativa nelle trattative tra i rossoneri e l’entourage del centrocampista francese. Questa mossa non è casuale: Rabiot, infatti, è il giocatore che il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha espressamente richiesto per rinforzare il cuore del centrocampo.

L’arrivo di Allegri in panchina ha ridisegnato le strategie del club, affidando al nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, il compito di costruire una squadra in linea con le esigenze tecniche del mister. La scelta di puntare su Rabiot rappresenta il primo grande banco di prova per la nuova dirigenza, decisa a non badare a spese per accontentare il suo tecnico. Le trattative sarebbero già a uno stadio avanzato, con i contatti che si sono intensificati nelle ultime ore, considerate “chiave” per la buona riuscita dell’affare.

La situazione è complessa ma chiara: Rabiot è in rottura con il Marsiglia e le due parti cercano una soluzione che accontenti tutti. Il Milan, consapevole di questa spaccatura, sta lavorando per trovare l’accordo economico con l’entourage del giocatore, rappresentato da sua madre, Véronique Rabiot, nota per essere un osso duro in fase di negoziazione. L’obiettivo è superare la concorrenza di altri club interessati e presentare un’offerta che soddisfi le elevate richieste del giocatore.

Parallelamente, il Milan deve fare i conti con un’altra importante operazione: la cessione di Musah all’Atalanta. La giornata di oggi sarà fondamentale per definire questo passaggio, un affare che, se si dovesse concretizzare, libererebbe risorse economiche cruciali per l’assalto finale a Rabiot. La sincronia tra i due affari è evidente: la dirigenza rossonera sta operando su più fronti per ottimizzare le mosse di mercato, cercando di chiudere le operazioni in entrata e in uscita in maniera strategica.

La potenziale aggiunta di Rabiot rappresenterebbe un salto di qualità notevole per il centrocampo del Milan. Il francese, con la sua esperienza internazionale, la sua duttilità tattica e la sua capacità di fare da collante tra difesa e attacco, si inserirebbe perfettamente nel modulo di Allegri. La sua visione di gioco, la sua fisicità e la sua abilità nel recuperare palloni lo rendono il profilo ideale per dare equilibrio e sostanza alla squadra. Per questo, l’intera società rossonera considera l’operazione una priorità assoluta, un vero e proprio investimento per il futuro.

Insomma, il Milan è pronto a spingere sull’acceleratore. Le prossime ore ci diranno se la volontà di Rabiot di unirsi alla causa rossonera e la fermezza del Milan nel volerlo a tutti i costi saranno sufficienti per sbloccare la trattativa e regalare ad Allegri il rinforzo tanto desiderato. L’attesa è palpabile tra i tifosi, che sognano un Milan vincente e capace di competere per i massimi traguardi, proprio come nei tempi d’oro. .