Allegri ha sistemato la difesa, da tempo il Milan non faceva così bene: meglio solo nel 2003/2004

Allegri ha sistemato la difesa del Milan, il dato difensivo è davvero importante! Meglio solamente nel 2003/2004

Dopo le prime dieci giornate di campionato, il Milan targato Massimiliano Allegri non si distingue solo per le ambizioni di classifica, ma anche per una ritrovata e impressionante solidità difensiva. Il bilancio parla di soli sette gol subiti in questa prima fase di stagione, un dato che non è solo positivo, ma che entra di diritto nella storia recente del club.

Allegri, l’esperto tecnico livornese, da sempre riconosciuto come un maestro nell’organizzazione tattica e nella blindatura dei reparti arretrati, ha plasmato una squadra che, pur mantenendo un potenziale offensivo altissimo con giocatori come Rafael Leão, ha fatto della fase difensiva il suo punto di forza.

Un Ritorno al Passato: Tra Maldini e Costacurta

Per trovare un Diavolo più ermetico dopo dieci turni di Serie A, bisogna tornare molto indietro, all’epoca d’oro dei grandi difensori e del leggendario Carlo Ancelotti. Infatti, solo una volta nell’era dei tre punti a vittoria (iniziata nella stagione 1994/95), i rossoneri hanno incassato meno reti in avvio di torneo: nella stagione 2003/04, quando la squadra, che schierava difensori del calibro di Paolo Maldini e Alessandro Costacurta, ne aveva subite appena quattro. Quell’annata si concluse, non a caso, con la conquista dello Scudetto.

Il dato attuale eguaglia, inoltre, altre due stagioni ricordate per la loro solidità: il 2004/05 e il 2008/09, entrambe concluse con sette gol al passivo dopo dieci gare.

Il Protagonista Silenzioso: Maignan e la Cerniera Centrale

La performance difensiva odierna è frutto del lavoro corale, ma ha un protagonista indiscusso: Mike Maignan, il portiere francese top player, che con le sue parate e la sua abilità nel gioco con i piedi, è il primo costruttore del gioco e l’ultimo baluardo. La sua intesa con la coppia centrale, pilastro della retroguardia, è fondamentale per l’efficacia del “Muro di Allegri”.

Questa statistica non è solo un motivo di vanto, ma è la base su cui il Milan intende costruire le proprie ambizioni scudetto nella stagione 2025/2026. La solidità difensiva, come insegna la storia, è spesso la chiave per sollevare trofei.