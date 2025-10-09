Allegri Milan, il tocco dell’allenatore livornese comincia a vedersi: ora la difesa… Ultimissime

Allegri Milan, primo grande obiettivo raggiunto dal tecnico: rispetto alla scorsa stagione la difesa… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan ha intrapreso questa stagione con un volto radicalmente nuovo rispetto al recente passato. La squadra appare più coesa, con una chiara determinazione a dare il 100% per il risultato finale, ovvero la vittoria. Questa ritrovata mentalità ha subito prodotto risultati incoraggianti, alimentando un generale senso di soddisfazione a Milanello. Gran parte di questo successo precoce si deve a una trasformazione fondamentale: la ritrovata solidità difensiva.

Nelle stagioni passate, il Milan è stato spesso criticato per la facilità con cui subiva gol. Un punto debole su cui Massimiliano Allegri ha posto immediatamente la sua attenzione sin dal suo arrivo. Nonostante qualche difficoltà iniziale, palesata in parte nella prima giornata contro la Cremonese, il lavoro del tecnico ha pagato enormemente, trasformando i limiti iniziali in punti di forza.

Numeri da Record per la Nuova Retroguardia

I dati recenti della difesa rossonera sono eloquenti. A partire dal 23 agosto, le cose sono radicalmente cambiate: il Milan ha registrato ben 4 clean sheets nelle ultime uscite, subendo un solo gol, quello segnato da De Bruyne su calcio di rigore.

Segnare al Diavolo è diventato un’impresa ardua. Non solo l’ultima rete incassata su azione risale a quella di Bonazzoli (un dato che sottolinea l’efficacia del lavoro tattico), ma anche il volume di gioco concesso agli avversari è crollato drasticamente. La formazione rossonera concede in media 9 tiri totali a partita. Un numero basso, bassissimo, che dimostra l’alta percezione del pericolo e la concentrazione costante dei giocatori.

Questa nuova impermeabilità è la base su cui il Milan sta costruendo le sue ambizioni e la prova più tangibile che il lavoro di Allegri sulla fase difensiva, che predilige l’equilibrio e l’attenzione, sta finalmente dando i suoi frutti.