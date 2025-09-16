Allegri difensivista? Le prime tre gare di Serie A dicono altro: il dato sul Milan!

Allegri con il suo Milan ha prodotto diverse palle gol nelle prime tre giornate di campionato. Il dato delle occasioni mancate lo conferma

Il Milan di Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico toscano tornato a guidare i rossoneri, ha iniziato la sua stagione con una grande quantità di occasioni create. Tuttavia, un’analisi più approfondita delle prime tre giornate di Serie A rivela un dato inaspettato e, per certi versi, preoccupante: il Diavolo è in testa a una speciale e poco invidiabile classifica, quella delle grandi occasioni mancate.

Con ben sette occasioni nitide sprecate, i meneghini si posizionano al primo posto di questa graduatoria. Un dato che, se da un lato può essere visto in chiave positiva – la squadra produce molto in fase offensiva e riesce a mettere in difficoltà le difese avversarie – dall’altro mette in luce una certa imprecisione sotto porta che potrebbe costare caro nel corso della stagione. A seguire il Milan in questa particolare statistica ci sono due avversarie agguerrite: il Napoli e l’Atalanta, entrambe con sei occasioni mancate.

L’impressione è che gli attaccanti del club meneghino abbiano bisogno di affinare la mira. Su tutti Santiago Gimenez, si fa sentire l’assenza dell’ala portoghese Rafael Leao, l’imprevedibile talento che con le sue sgroppate sulla fascia ha creato il panico nelle difese avversarie. Lo stesso Christian Pulisic, il versatile attaccante statunitense, ha avuto le sue occasioni per incrementare il suo bottino personale.