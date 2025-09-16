Allegri Milan, sta iniziando a pagare il lavoro del tecnico: il dato sulle reti inviolate parla chiaro. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan di Allegri e il ritorno della difesa

Fin dal suo ritorno a Milanello, Massimiliano Allegri è stato chiaro sulla sua missione principale: rafforzare la fase difensiva del Milan, un aspetto che nella scorsa stagione ha mostrato numerose lacune. Il tecnico ha lavorato intensamente su questo punto, e i risultati non hanno tardato a farsi vedere. Nelle prime quattro partite ufficiali della stagione, il Milan è riuscito a mantenere la porta inviolata per ben tre volte: un dato significativo che dimostra il successo del lavoro svolto.

L’edizione odierna del Corriere della Sera sottolinea come il merito di questa rinascita difensiva non sia da attribuire a nuovi acquisti, dato che i difensori titolari sono rimasti gli stessi dell’anno scorso (Tomori, Gabbia e Pavlovic). La vera rivoluzione, infatti, risiede nell’atteggiamento della squadra. Il Milan di Allegri gioca ora in maniera molto più compatta e corta, con ogni reparto che si muove in perfetta sintonia per non concedere spazi agli avversari.

Questo cambio di mentalità è il fulcro del lavoro di Allegri. I giocatori hanno assimilato i suoi dettami tattici e si muovono come un blocco unico, sacrificandosi per la squadra e aiutandosi a vicenda. Non è solo la difesa a essere migliorata, ma l’intera squadra, che ora sa come e quando pressare e come coprire gli spazi lasciati vuoti. Questo atteggiamento più proattivo e organizzato ha reso il Milan una squadra molto più solida e difficile da affrontare.

Il lavoro di Allegri è stato metodico e preciso, partendo dalle basi per costruire una squadra solida e vincente. Sebbene la fase offensiva non sia ancora al top, la solidità difensiva è il primo passo per un Milan che vuole tornare a competere per i massimi traguardi. La squadra si fida ciecamente del suo allenatore e i risultati lo dimostrano, lasciando ben sperare per il prosieguo della stagione.