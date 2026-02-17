News
Allegri, le statistiche del Como preoccupano: quel dato non è passato assolutamente inosservato
Allegri preoccupato dal Como catechizza i suoi a Milanello: c’è una particolare statistica dei lariani di Fabregas che non mente
Il recupero di mercoledì sera a San Siro non è solo una sfida per la classifica, ma un appuntamento con la storia per il Como di Cesc Fàbregas. Secondo i dati forniti da Opta, i lariani si presentano alla Scala del Calcio con un biglietto da visita impressionante: tre vittorie consecutive in trasferta (contro Lecce, Pisa e Lazio), tutte ottenute con lo straordinario punteggio di 3-0.
Se i biancoblù dovessero espugnare il Meazza, raggiungerebbero le quattro vittorie esterne di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A. Un traguardo ambizioso che si scontra però con la solidità del Milan di Massimiliano Allegri, reduce da una striscia di 23 risultati utili consecutivi e deciso a blindare il secondo posto.
Allegri, i numeri del Como preoccupano
La sfida tra la “regina delle trasferte” e il fortino rossonero vive di contrasti statistici netti:
- Il Fattore 3-0: Il Como ha annullato il fattore campo nelle ultime uscite, dimostrando una maturità offensiva letale. Senza l’ex Morata (squalificato), Fàbregas si affiderà a Douvikas e al talento di Nico Paz per scardinare la difesa di Maignan.
- Precedenti a San Siro: Il bilancio storico pende nettamente a favore del Milan: su 17 confronti casalinghi, i rossoneri hanno vinto 10 volte, con 5 pareggi e solo 2 successi lariani. L’ultima vittoria del Como a Milano risale alla stagione 1984/85.
- Solidità Rossonera: Il Milan ha subito solo due gol nel primo tempo nelle ultime nove gare. Allegri punterà sulla gestione del ritmo, inserendo forze fresche come Ricci e Jashari per arginare la qualità tecnica dei centrocampisti di Fàbregas.
