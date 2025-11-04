Connect with us

Allegri Milan, la classifica a confronto rispetto allo scorso anno parla chiaro: la differenza è di...

Calciomercato Milan, chi arriva in caso di mancato rinnovo di Maignan? Ci sono questi nomi in ballo

Calciomercato Milan, Tare sta sondando il profilo di Giovane: duello con questa squadra di Serie A

Infortunio Rabiot, importanti aggiornamenti da Milanello: cosa filtra sul rientro del calciatore francese

Calciomercato Milan, Suzuki resta un grande obiettivo: le sue prestazioni col Parma convincono. Le prossime settimane...

5 secondi ago

Allegri

Allegri Milan, la classifica a confronto rispetto allo scorso anno parla chiaro: la differenza è di… Le ultimissime notizie

Il Milan di Massimiliano Allegri sta dimostrando sul campo la sua ritrovata solidità e ambizione. A dieci giornate dall’inizio del campionato, i numeri certificano l’ottimo lavoro svolto dal tecnico livornese, supportato dalle scelte del DS Tare, con la squadra che si trova meritatamente nelle primissime posizioni della classifica con 21 punti.

Il dato più significativo emerge dal confronto con la stagione precedente. Il Milan ha registrato un notevole +7 nel proprio bottino di punti rispetto alle prime dieci partite del campionato 2024/25. Questo upgrade non solo sottolinea il miglioramento rossonero, ma lo piazza sul podio dei club che hanno compiuto il salto di qualità maggiore in Serie A.

Milan (+7), infatti, è la terza squadra per incremento di punti, superata solo da Roma e Como, che hanno entrambe migliorato il loro score di ben 8 punti.

Il quadro completo della Serie A (dopo 10 giornate)

La classifica a confronto mostra dinamiche interessanti e spiega lo stato di crisi di alcune big:

SquadraPunti AttualiDifferenza vs 2024/25
Napoli22-3
Inter21=
Milan21+7
Roma21+8
Bologna18+3
Juventus18=
Como17+8
Lazio15-4
Udinese15-1
Atalanta13-6
Torino13-1
Fiorentina4-15
