News
Allegri “Ammazzagrandi”: leader negli scontri diretti! Sorpasso all’Inter: rossoneri a -2 dalla Roma capolista
Il Milan di Massimiliano Allegri si conferma una vera forza negli scontri diretti. La vittoria per 0-1 nel Derby contro l’Inter, decisa dalla rete di Christian Pulisic, proietta i rossoneri a 25 punti in classifica, a soli -2 dalla Roma capolista (che ha battuto la Cremonese).
Allegri, un bilancio impressionante
La prestazione del Milan nelle big match è eccezionale:
- Sette scontri diretti disputati: Cinque successi, due pareggi e nessuna sconfitta.
- Media Punti: Il Milan detiene la migliore media punti negli incroci fra le big di Serie A.
Riepilogo scontri diretti giocati (1ª – 12ª Giornata)
Ecco il dettaglio di tutte le sfide tra le squadre considerate (quelle in coppa più Lazio):
|Giornata
|Partita
|Risultato (Marcatori)
|1ª
|ROMA-BOLOGNA
|1-0 (Wesley)
|3ª
|JUVENTUS-INTER
|4-3 (Kelly, Yildiz, K. Thuram, Adzic J; Calhanoglu x2, M. Thuram I)
|3ª
|FIORENTINA-NAPOLI
|1-3 (Ranieri F; De Bruyne rig., Hojlund, Beukema N)
|3ª
|MILAN-BOLOGNA
|1-0 (Modric)
|4ª
|LAZIO-ROMA
|0-1 (Pellegrini)
|5ª
|JUVENTUS-ATALANTA
|1-1 (Cabal J; Sulemana A)
|5ª
|MILAN-NAPOLI
|2-1 (Saelemaekers, Pulisic M; De Bruyne rig. N)
|6ª
|FIORENTINA-ROMA
|1-2 (Kean F; Soulé, Cristante R)
|6ª
|JUVENTUS-MILAN
|0-0
|7ª
|ROMA-INTER
|0-1 (Bonny)
|7ª
|ATALANTA-LAZIO
|0-0
|7ª
|MILAN-FIORENTINA
|2-1 (Gosens F; Leao x2 rig. M)
|8ª
|NAPOLI-INTER
|3-1 (De Bruyne rig., McTominay, Anguissa N; Calhanoglu rig. I)
|8ª
|FIORENTINA-BOLOGNA
|2-2 (Gudmundsson rig., Kean rig. F; Castro, Cambiaghi B)
|8ª
|LAZIO-JUVENTUS
|1-0 (Basic)
|9ª
|ATALANTA-MILAN
|1-1 (Lookman A; Ricci M)
|9ª
|INTER-FIORENTINA
|3-0 (Calhanoglu x2 rig., Sucic)
|10ª
|MILAN-ROMA
|1-0 (Pavlovic)
|11ª
|BOLOGNA-NAPOLI
|2-0 (Dallinga, Lucumì)
|11ª
|INTER-LAZIO
|2-0 (Lautaro Martinez, Bonny)
|12ª
|FIORENTINA-JUVENTUS
|1-1 (Mandragora F; Kostic J)
|12ª
|NAPOLI-ATALANTA
|3-1 (Neres x2, Lang N; Scamacca A)
|12ª
|INTER-MILAN
|0-1 (Pulisic)