Allegri “Ammazzagrandi”: leader negli scontri diretti! Sorpasso all’Inter: rossoneri a -2 dalla Roma capolista

Allegri è l’ammazzagrandi del campionato: i rossoneri si issano al secondo posto in classifica a soli due punti dalla Roma

Il Milan di Massimiliano Allegri si conferma una vera forza negli scontri diretti. La vittoria per 0-1 nel Derby contro l’Inter, decisa dalla rete di Christian Pulisic, proietta i rossoneri a 25 punti in classifica, a soli -2 dalla Roma capolista (che ha battuto la Cremonese).

Allegri, un bilancio impressionante

La prestazione del Milan nelle big match è eccezionale:

  • Sette scontri diretti disputati: Cinque successi, due pareggi e nessuna sconfitta.
  • Media Punti: Il Milan detiene la migliore media punti negli incroci fra le big di Serie A.

Riepilogo scontri diretti giocati (1ª – 12ª Giornata)

Ecco il dettaglio di tutte le sfide tra le squadre considerate (quelle in coppa più Lazio):

GiornataPartitaRisultato (Marcatori)
ROMA-BOLOGNA1-0 (Wesley)
JUVENTUS-INTER4-3 (Kelly, Yildiz, K. Thuram, Adzic J; Calhanoglu x2, M. Thuram I)
FIORENTINA-NAPOLI1-3 (Ranieri F; De Bruyne rig., Hojlund, Beukema N)
MILAN-BOLOGNA1-0 (Modric)
LAZIO-ROMA0-1 (Pellegrini)
JUVENTUS-ATALANTA1-1 (Cabal J; Sulemana A)
MILAN-NAPOLI2-1 (Saelemaekers, Pulisic M; De Bruyne rig. N)
FIORENTINA-ROMA1-2 (Kean F; Soulé, Cristante R)
JUVENTUS-MILAN0-0
ROMA-INTER0-1 (Bonny)
ATALANTA-LAZIO0-0
MILAN-FIORENTINA2-1 (Gosens F; Leao x2 rig. M)
NAPOLI-INTER3-1 (De Bruyne rig., McTominay, Anguissa N; Calhanoglu rig. I)
FIORENTINA-BOLOGNA2-2 (Gudmundsson rig., Kean rig. F; Castro, Cambiaghi B)
LAZIO-JUVENTUS1-0 (Basic)
ATALANTA-MILAN1-1 (Lookman A; Ricci M)
INTER-FIORENTINA3-0 (Calhanoglu x2 rig., Sucic)
10ªMILAN-ROMA1-0 (Pavlovic)
11ªBOLOGNA-NAPOLI2-0 (Dallinga, Lucumì)
11ªINTER-LAZIO2-0 (Lautaro Martinez, Bonny)
12ªFIORENTINA-JUVENTUS1-1 (Mandragora F; Kostic J)
12ªNAPOLI-ATALANTA3-1 (Neres x2, Lang N; Scamacca A)
12ªINTER-MILAN0-1 (Pulisic)
