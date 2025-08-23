Allegri Milan, il tecnico non le manda a dire sul suo addio alla Juventus: le sue parole spopolano sul web. Le ultimissime sui rossoneri

Questa sera il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a esordire in campionato contro la Cremonese, ma alla vigilia del match il tecnico ha voluto fare anche un piccolo passo indietro. Durante la conferenza stampa di presentazione, Allegri ha toccato un tasto delicato, quello del suo addio alla Juventus, chiarendo subito che il passato non pesa sul suo presente. “Non è stato un addio difficile alla Juventus: abbiamo vinto una Coppa Italia quindi per me è stato bello”, ha dichiarato Allegri, chiudendo definitivamente le voci su presunti rancori. “Sono legato a tante persone dentro la Juventus”.

Le sue parole non sono un ripensamento, ma la dimostrazione di come Allegri abbia saputo voltare pagina, pronto a concentrare tutte le sue energie sul progetto rossonero. L’attenzione è già tutta sull’esordio di questa sera, un momento cruciale per dare il via alla stagione. L’allenatore ha ben chiaro in mente il percorso che la squadra deve affrontare, come ha già spiegato nelle sue dichiarazioni: “Iniziamo un percorso ottimale che ci dovrà portare al massimo. A marzo vogliamo arrivare nelle migliori condizioni”. Una visione a lungo termine che dimostra la sua determinazione a riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano.

La sfida contro la Cremonese di Davide Nicola non sarà semplice, e Allegri lo ha sottolineato più volte. “Le squadre di Nicola sono sempre rognose”, ha avvertito, chiedendo ai suoi giocatori la massima concentrazione per evitare brutte sorprese. Un esordio in campionato che è solo il primo passo di una stagione che si prospetta lunga e intensa, con l’obiettivo di tornare a vincere. E in questo, l’esperienza e la serenità di Allegri saranno fondamentali per una squadra che ha voglia di stupire.