Connect with us

News

Allegri micidiale negli scontri diretti: dato statistico impressionante, ecco quanti punti hanno raccolto i rossoneri

Calciomercato News

Zirkzee rompe il digiuno e lancia il Manchester United ma il mercato incombe: Tare sfida una big di Serie A

News

Gol Leao, il portoghese sigla la 60^ rete in Serie A e regala la vittoria al Milan: Rafa da record!

News

Pisa Inter 0-2: Lautaro Martinez torna a segnare e i nerazzurri chiudono a -1 dal Milan. Il resoconto del match

Calciomercato News

Rinnovo Maignan, il Milan si affida al "patto di serenità" per allontanare lo spettro del divorzio. Lo scenario per giugno

News

Allegri micidiale negli scontri diretti: dato statistico impressionante, ecco quanti punti hanno raccolto i rossoneri

Milan news 24

Published

8 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri, media clamorosa negli scontri diretti: i rossoneri hanno raccolto 16 punti sui 18 disponibili. Dato incredibile

Il Milan di Massimiliano Allegri sta dimostrando due facce in questo inizio di campionato. Se da un lato si registra qualche difficoltà contro le cosiddette piccole, il rendimento negli scontri diretti contro le prime della classifica è impressionante.

I rossoneri hanno raccolto ben 16 punti sui 18 disponibili nelle sfide contro Roma, Napoli, Inter, Juventus, Bologna e Lazio. Il dato difensivo è clamoroso: è solo un gol incassato, oltretutto su rigore contro il Napoli di Conte.

La squadra ha segnato complessivamente sette reti, vincendo sempre di “corto muso” per dimostrare la solidità e la mentalità vincente che la contraddistingue.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.