Allegri micidiale negli scontri diretti: dato statistico impressionante, ecco quanti punti hanno raccolto i rossoneri

Allegri, media clamorosa negli scontri diretti: i rossoneri hanno raccolto 16 punti sui 18 disponibili. Dato incredibile

Il Milan di Massimiliano Allegri sta dimostrando due facce in questo inizio di campionato. Se da un lato si registra qualche difficoltà contro le cosiddette piccole, il rendimento negli scontri diretti contro le prime della classifica è impressionante.

I rossoneri hanno raccolto ben 16 punti sui 18 disponibili nelle sfide contro Roma, Napoli, Inter, Juventus, Bologna e Lazio. Il dato difensivo è clamoroso: è solo un gol incassato, oltretutto su rigore contro il Napoli di Conte.

La squadra ha segnato complessivamente sette reti, vincendo sempre di “corto muso” per dimostrare la solidità e la mentalità vincente che la contraddistingue.