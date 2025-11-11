Allegri, il dato sentenzia il suo Milan: senza quei due media punti da incubo! Doppia assenza pesantissima

Allegri, la statistica non mente: media punti in calo totale senza Pulisic e Rabiot. Sosta benedetta per riavere entrambi al top

L’assenza prolungata di Adrien Rabiot e Christian Pulišić ha rappresentato una dura prova per il Milan. Senza due dei suoi migliori giocatori di inizio stagione, la squadra ha faticato moltissimo per quasi un mese.

Non si tratta solo di sensazioni tattiche, ma di numeri inequivocabili che evidenziano una differenza enorme nella media punti rossonera.

Allegri, differenza numerica impari

CON Rabiot e Pulišić insieme: Il Milan ha registrato una media punti di 2.5 a partita , frutto di tre vittorie e un pareggio (es. Milan-Bologna 1-0, Juventus-Milan 0-0).

Il Milan ha registrato una , frutto di tre vittorie e un pareggio (es. Milan-Bologna 1-0, Juventus-Milan 0-0). SENZA Rabiot e Pulišić insieme: La media crolla a 1.8 a partita, con risultati altalenanti (es. Parma-Milan 2-2, Atalanta-Milan 1-1).

La differenza di 0.7 punti a partita dimostra il peso specifico della coppia nel garantire continuità e risultati al Milan.