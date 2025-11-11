Connect with us

Allegri, il dato sentenzia il suo Milan: senza quei due media punti da incubo! Doppia assenza pesantissima

Mercato Milan, Gila resta il nome più caldo per la difesa: è un pallino di Tare! Ultime

Mercato Milan, aneddoto Panichelli! Non è più un obiettivo dei rossoneri ma la ricostruzione lascia di stucco: cosa è successo

Nuovo San Siro, uno sponsor in pole su tutti! Si procede nella trattativa: le ultime

Infortunio Gimenez, svelati i possibili tempi di recupero: l’attaccante del Milan ha messo nel mirino questa partita

3 minuti ago

Allegri

Allegri, la statistica non mente: media punti in calo totale senza Pulisic e Rabiot. Sosta benedetta per riavere entrambi al top

L’assenza prolungata di Adrien Rabiot e Christian Pulišić ha rappresentato una dura prova per il Milan. Senza due dei suoi migliori giocatori di inizio stagione, la squadra ha faticato moltissimo per quasi un mese.

Non si tratta solo di sensazioni tattiche, ma di numeri inequivocabili che evidenziano una differenza enorme nella media punti rossonera.

Allegri, differenza numerica impari

  • CON Rabiot e Pulišić insieme: Il Milan ha registrato una media punti di 2.5 a partita, frutto di tre vittorie e un pareggio (es. Milan-Bologna 1-0, Juventus-Milan 0-0).
  • SENZA Rabiot e Pulišić insieme: La media crolla a 1.8 a partita, con risultati altalenanti (es. Parma-Milan 2-2, Atalanta-Milan 1-1).

La differenza di 0.7 punti a partita dimostra il peso specifico della coppia nel garantire continuità e risultati al Milan.

