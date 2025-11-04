Allegri, marcia scudetto: i numeri non mentono, Max corre veloce. E quel dettaglio non è passato assolutamente inosservato

Connect with us

Allegri, con la vittoria di domenica contro la Roma, ha portato il Milan al secondo posto in classifica: Max corre veloce

Dopo i due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta, il Milan ha mandato un altro segnale «importante al campionato» vincendo contro la Roma. La squadra giallorossa, fino a quel momento, era considerata una delle formazioni più in forma e persino capolista.

La vittoria per 1-0 contro la Roma non è stata «semplice, [ma] sofferta», frutto dell’impegno «dei singoli ma anche di squadra». Questo successo cruciale permette alla formazione di Massimiliano Allegri di raggiungere l’Inter al secondo posto e, soprattutto, di portarsi a meno uno dal Napoli capolista.

Allegri, il titolo del Corriere e il bilancio scontri diretti

La prestazione e la ritrovata posizione in classifica hanno meritato l’attenzione della stampa nazionale. Il Corriere dello Sport ha titolato questa mattina in modo eloquente: «Il Milan corre veloce».

Il quotidiano ha voluto sottolineare la forza dei rossoneri in questo inizio di stagione, aggiungendo e precisando un dato statistico fondamentale: la squadra è «a un punto dal Napoli dopo 4 scontri diretti».

Questo bilancio è estremamente positivo, considerando che il Milan è riuscito a tenere il passo del vertice nonostante le numerose assenze e gli impegni ravvicinati, dimostrando grande coesione e carattere sotto la guida di Allegri.

