Allegri, ombra azzurra sul Milan: Malagò spinge per la Nazionale! Piovono conferme concrete

Allegri sarebbe il preferito di Giovanni Malagò come prossimo Commissario Tecnico della Nazionale. I dettagli

Il futuro di Massimiliano Allegri si tinge improvvisamente d’azzurro. Nonostante la conferma della dirigenza rossonera, una nuova suggestione scuote le fondamenta di Milanello: secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Daniele Longo, il Presidente del CONI Giovanni Malagò starebbe spingendo con forza per vedere Allegri sulla panchina della Nazionale. Il profilo del tecnico livornese è considerato quello ideale per carisma ed esperienza per guidare l’Italia nel post-Mondiale 2026, portando quella solidità necessaria per un nuovo ciclo vincente.

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Allegri tra Milan e Italia: le ultime

Longo sottolinea come questa spinta istituzionale arrivi in un momento di estrema fragilità nel rapporto tra Allegri e l’ambiente rossonero. Sebbene il tecnico abbia recentemente ribadito la volontà di onorare il progetto milanista, il fascino di guidare l’Italia potrebbe cambiare le carte in tavola.

Per il Milan, l’eventuale addio di Max aprirebbe scenari di mercato totalmente nuovi, influenzando direttamente le scelte sui “bocciati” e sulla rivoluzione dei sei colpi programmata per l’estate 2026. Malagò osserva e attende, convinto che il pragmatismo di Allegri sia la chiave per il rilancio della Federazione.