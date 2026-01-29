Allegri e i tormenti del giovane Rafa: cosa fare con Leao? Stop precauzionale e spazio a Fullkrug. La nostra analisi

Allegri è costretto ad affrontare definitivamente la questione legata alle condizioni fisiche di Leao: da Bologna spazio a Fullkrug?

Il pareggio dell’Olimpico contro la Roma di Gasperini ha lasciato in eredità al Milan non solo un punto prezioso e il rammarico per un rigore nel finale, ma anche un interrogativo che tormenta i pensieri di Massimiliano Allegri: cosa fare con Rafael Leão? La prestazione del portoghese nella capitale è stata lo specchio fedele di un malessere fisico che non può più essere ignorato: un solo tocco in area di rigore e zero dribbling tentati. Un dato, quest’ultimo, che per un calciatore che ha fatto del superamento dell’uomo il suo marchio di fabbrica, suona come un allarme assordante.

Leao, l’ombra della pubalgia e il “freno a mano”

Leão sta convivendo da fine novembre con un’infiammazione al pube che minaccia di trasformarsi in una pubalgia cronica. Nonostante gli 8 gol stagionali finora messi a referto, la sua incisività è calata drasticamente nelle ultime quattro uscite. Allegri lo ha definito un “dolore minimo ma fastidioso”, ma la realtà del campo racconta di un giocatore che gioca con il freno a mano tirato, incapace di sprigionare quella velocità ipersonica che solitamente squarcia le difese avversarie.

Vederlo vagare lontano dall’area, quasi timoroso di puntare l’uomo per non sollecitare la zona infiammata, è un colpo al cuore per chi è abituato alle sue fiammate. La dedizione del numero 10 è encomiabile — sta agendo da leader mettendo il cuore oltre l’ostacolo — ma il rischio è quello di logorarlo definitivamente proprio ora che il campionato entra nella sua fase più calda.

L’impatto di Füllkrug: non più solo un’alternativa

In questo scenario, la soluzione sembra avere un nome e un cognome: Niclas Füllkrug. Il centravanti tedesco, arrivato a gennaio dal West Ham, ha impiegato solo tre minuti per decidere la sfida contro il Lecce con un’inzuccata imperiosa. Il suo impatto fisico e la sua capacità di riempire l’area offrono ad Allegri una soluzione tattica diversa, forse meno estetica rispetto alle folate di Leão, ma certamente più funzionale in un momento in cui la squadra fatica a trovare la via del gol (tre pareggi nelle ultime cinque gare).

Lanciare Füllkrug dal primo minuto, magari in coppia con un Nkunku o un Pulisic più liberi di svariare, permetterebbe a Leão di fermarsi totalmente per 15-20 giorni. Un riposo precauzionale, fatto di terapie specifiche e carichi differenziati, per spegnere l’incendio della pubalgia e riaverlo al 100% per il rush finale di marzo e aprile, quando i punti peseranno il doppio. E voi cosa fareste?