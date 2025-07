Allegri a Milan Tv: «Grande prova contro il Liverpool, c’è un aspetto in particolare che mi sta piacendo. Ecco quale»

Allegri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV dopo l’amichevole giocata ieri contro il Liverpool

Un’iniezione di fiducia per i tifosi rossoneri arriva direttamente dalle parole di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, dopo la convincente vittoria per 4-2 sull’ostico Liverpool nell’amichevole di ieri. Intercettato dai microfoni di Milan TV, il tecnico toscano ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi, pur mantenendo un approccio prudente e equilibrato, tipico del suo stile. La partita, definita da Allegri come «una bella partita, un grande allenamento per noi», ha offerto indicazioni preziose in vista dell’inizio della stagione, che si preannuncia intensa e sfidante.

Allegri ha sottolineato l’importanza di affrontare una «squadra molto forte» come il Liverpool, un test probante che ha permesso di valutare lo stato di forma e la coesione del gruppo. La mentalità e l’atteggiamento positivo dei giocatori sono stati elementi chiave su cui il mister ha posto l’accento. «L’importante è mantenere equilibrio, perché comunque siamo all’inizio e non è ancora iniziata la stagione con le partite che contano» ha dichiarato Allegri, evidenziando la necessità di non farsi prendere dall’euforia, ma di continuare a «lavorare così».

Un aspetto che ha particolarmente colpito Allegri è stato lo spirito di squadra emerso in campo: «I ragazzi stanno avendo un atteggiamento positivo. In campo si aiutano molto tra loro e questa è una cosa molto importante ai fini del risultato». Questa sinergia e il mutuo soccorso tra i giocatori sono visti come pilastri fondamentali su cui costruire il successo, un segnale incoraggiante per il Milan che si appresta ad affrontare una stagione ricca di impegni, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, la cui presenza è stata fondamentale nella costruzione della rosa estiva.

La vittoria porta sempre benefici morali, e Allegri lo sa bene: «Poi quando si vince ci si sente sempre bene». Tuttavia, la sua filosofia rimane ancorata alla concretezza e alla serenità: “Ma credo che la cosa più importante in questo momento sia continuare a lavorare in serenità, con grande equilibrio, senza esaltarsi quando vinciamo le partite e senza deprimerci quando le perdiamo.” Un messaggio chiaro, volto a mantenere alta la concentrazione e a evitare i picchi emotivi che potrebbero destabilizzare il percorso della squadra.

Interrogato specificamente su cosa lo avesse maggiormente soddisfatto della prestazione, Allegri ha risposto: «Siamo usciti con buona pulizia di gioco da dietro. Non era facile perché loro saltavano molto addosso, facevano grande pressione». Questa capacità di costruire l’azione fin dalle retrovie, nonostante il pressing asfissiante del Liverpool, è un segnale incoraggiante sulla qualità tecnica e sulla visione di gioco che Allegri intende implementare. Ha concluso ribadendo la sua soddisfazione per il test, definendolo “un buon test, un ulteriore passo avanti,” e reiterando la sua contentezza «dell’atteggiamento e soprattutto dell’equilibrio che bisogna mantenere quando vinciamo le partite».

Con queste prime indicazioni, i tifosi rossoneri possono guardare al futuro con un ottimismo cauto, consapevoli che il nuovo ciclo, con Allegri in panchina e Tare alla direzione sportiva, è iniziato con il piede giusto, basandosi su solide fondamenta di lavoro, disciplina e coesione.