Gimenez è nei piani del Milan di Max Allegri, ma è pronto un altro grande nome per l’attacco dei rossoneri

Il calciomercato entra nel vivo e un nome di spicco si accende nel panorama delle trattative: Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, ci sarebbero stati contatti tra il Milan e gli agenti dell’attaccante serbo per sondare la fattibilità economica di un’operazione che avrebbe del clamoroso.

Vlahovic, classe 2000, è una delle punte più prolifiche e fisicamente imponenti del calcio europeo. Dopo essersi affermato come bomber implacabile con la maglia della Fiorentina, ha continuato a segnare con regolarità nella sua attuale squadra, dimostrando un fiuto del gol e una determinazione fuori dal comune. Le sue caratteristiche lo rendono un attaccante completo, capace di fare reparto, proteggere palla e finalizzare con potenza.

L’interesse del Diavolo per Vlahovic è significativo e indica una chiara intenzione di rafforzare ulteriormente il reparto offensivo. Il Milan, sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, ex allenatore di Roma e Lille, è alla ricerca di un profilo di alto livello che possa garantire un cospicuo numero di reti e aumentare la competitività della squadra in Serie A e in Europa. L’aggiunta di un attaccante del calibro di Vlahovic eleverebbe notevolmente il potenziale offensivo dei rossoneri.

A rendere ancora più intrigante la situazione è l’ombra di Massimiliano Allegri, il tecnico noto per la sua pragmatica visione del calcio, che secondo le indiscrezioni vorrebbe avere a disposizione non solo Vlahovic ma anche Santiago Gimenez, il talentuoso attaccante messicano. Questa combinazione di preferenze da parte di un allenatore di tale caratura suggerisce un desiderio di costruire un reparto d’attacco devastante.

I colloqui tra il club meneghino e gli agenti di Vlahovic sono in una fase preliminare, volta a comprendere gli incastri economici di un affare che si preannuncia complesso, data l’elevata valutazione del giocatore. Sarà fondamentale capire la disponibilità del club detentore del cartellino a intavolare una trattativa e, soprattutto, la volontà del giocatore. L’idea di vedere Dusan Vlahovic vestire la maglia del Milan è una suggestione che infiamma i sogni dei tifosi e accende il mercato.