Allegri e non solo: grande insoddisfazione in casa Milan dopo il rocambolesco pareggio col Parma. Nessuno si aspettava che...

Allegri e non solo: in casa Milan c’è grandissima insoddisfazione per il rocambolesco pareggio ottenuto a Parma

Il Milan, nonostante il pareggio per 2-2 contro il Parma, agguanta il Napoli in testa alla classifica di Serie A. Tuttavia, nell’ambiente rossonero «nessuno è soddisfatto», poiché il Diavolo avrebbe dovuto trovarsi da solo in vetta.

I piani sono saltati a causa di un blackout a fine primo tempo, quando la squadra di Allegri ha «spento l’interruttore», permettendo al Parma di riprendere fiducia e pareggiare.

Pur avendo avuto una reazione, con occasioni da gol sui piedi di Pulisic e Saelemaekers nella ripresa, il pareggio lascia un profondo rammarico. Il Corriere della Sera ha riassunto la delusione titolando: «Sprecare occasioni, il vizio del Diavolo».