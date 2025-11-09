Connect with us

News

Allegri e non solo: grande insoddisfazione in casa Milan dopo il rocambolesco pareggio col Parma. Nessuno si aspettava che...

News

Parma Milan, così non va: black-out inspiegabile dei rossoneri di Allegri, c'è un aspetto che non è passato inosservato al Tardini

Calciomercato News

Calciomercato Milan, si complica la pista che porta a Giovane? Concorrenza in aumento, tutta la verità dietro l'interesse per il brasiliano

News Settore giovanile

Milan Futuro, oggi la sfida contro il Sondrio dell'ex Marco Amelia: ecco dove seguire il match dei giovani rossoneri

News

Parma Milan, Allegri smaschera i difetti della sua squadra: focus sulla Champions League, il Tardini rivela un'amara verità e dà ragione al livornese

News

Allegri e non solo: grande insoddisfazione in casa Milan dopo il rocambolesco pareggio col Parma. Nessuno si aspettava che…

Milan news 24

Published

15 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri e non solo: in casa Milan c’è grandissima insoddisfazione per il rocambolesco pareggio ottenuto a Parma

Il Milan, nonostante il pareggio per 2-2 contro il Parma, agguanta il Napoli in testa alla classifica di Serie A. Tuttavia, nell’ambiente rossonero «nessuno è soddisfatto», poiché il Diavolo avrebbe dovuto trovarsi da solo in vetta.

I piani sono saltati a causa di un blackout a fine primo tempo, quando la squadra di Allegri ha «spento l’interruttore», permettendo al Parma di riprendere fiducia e pareggiare.

Pur avendo avuto una reazione, con occasioni da gol sui piedi di Pulisic e Saelemaekers nella ripresa, il pareggio lascia un profondo rammarico. Il Corriere della Sera ha riassunto la delusione titolando: «Sprecare occasioni, il vizio del Diavolo».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.