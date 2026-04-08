Allegri, il nuovo totem del Milan: oltre la panchina c’è di più. Il ruolo di Max

Allegri non è solo il punto di riferimento della gestione tecnica della squadra: il livornese sta incidendo anche su alcune dinamiche societarie

Il primo anno del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha ribaltato scetticismi e gerarchie. Intervenuto a MilanVibesIT, il giornalista Luca Bianchin ha sottolineato come il tecnico livornese sia riuscito a ritagliarsi un ruolo che va ben oltre la semplice gestione tattica della squadra.

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Allegri si è trovato perfettamente a suo agio nel contesto milanista, diventando una figura centrale capace di controllare dinamiche interne sia allo spogliatoio che alla società stessa.

Allegri e il legame con la tifoseria: da contestato a riferimento

Quella che inizialmente sembrava una scommessa accolta con freddezza da una parte della tifoseria, si è trasformata in una solida realtà di comando. Grazie alla sua esperienza e alla capacità di gestire i momenti di crisi — come dimostrato nella rincorsa scudetto contro il Napoli e l’Inter — Allegri si è imposto come il vero punto di riferimento per l’intero ambiente rossonero.

Oggi, il “Mister” non è solo l’allenatore, ma il garante di un progetto sportivo solido e ambizioso, conquistando la fiducia di chi, inizialmente, dubitava del suo impatto nel nuovo corso di Via Aldo Rossi.