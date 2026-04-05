Allegri, FIGC in pressing ma il tecnico ha le idee chiare: lo scenario in vista di giugno

Allegri è considerato il profilo perfetto per raccogliere l’eredità di Rino Gattuso in Nazionale ma il tecnico vuole restare al Milan

Mentre il Milan si gioca il tutto per tutto nel finale di stagione del 2026, il futuro di Massimiliano Allegri continua a far discutere i vertici del calcio italiano. Secondo quanto riportato da Repubblica, il tecnico livornese è diventato l’obiettivo numero uno della FIGC per il dopo-Gattuso.

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A convincere la Federazione non è solo il palmarès, ma soprattutto l’abilità di Allegri nel selezionare e lanciare i talenti fatti in casa: l’esempio lampante è Davide Bartesaghi, ormai punto fermo della retroguardia rossonera sotto la sua gestione.

Allegri e il sogno Nazionale: un finale da CT? La situazione

Nonostante la fedeltà al progetto rossonero, la sensazione è che Allegri abbia il desiderio profondo di coronare la propria straordinaria carriera proprio a Coverciano. Sebbene ora il presente si chiami Napoli e rincorsa scudetto, l’idea di guidare la rinascita dell’Italia dopo il triplo fallimento mondiale è un “pallino” che il Mister sembra coltivare con crescente interesse.

Il Milan resta la priorità immediata, ma l’estate del 2026 potrebbe segnare il passaggio di consegne definitivo tra la panchina di San Siro e quella azzurra.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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