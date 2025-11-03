Allegri supera la tempesta infortuni: 12 punti su 18 nel mini-ciclo. Lo scudetto è davvero possibile? L’analisi

Allegri sta superando brillantemente l’emergenza infortuni: ultimo test a Parma prima della sosta e del derby contro l’Inter

Nonostante sia stato con «una manciata di superstiti da quasi un mese», Massimiliano Allegri ha superato la prima grande tempesta stagionale con il suo Milan. Il mini-ciclo, che andava dal Napoli fino alla Roma, ha dato una «prima, reale, misura delle ambizioni del Diavolo» e il conto è «nettamente in positivo», con 12 punti dei 18 disponibili.

Il bilancio è eccellente: tre vittorie in casa contro Napoli, Fiorentina e Roma (due delle quali erano o sono state in testa al campionato), e due pareggi importanti in trasferta contro la Juve e l’Atalanta. Solo un passo falso, ripreso in rimonta, contro il Pisa.

Allegri, l’emergenza e il futuro prossimo

Il vero merito risiede nell’aver ottenuto questi risultati mentre il Milan «ha perso progressivamente i suoi pezzi migliori» (tra gli assenti: Pulisic, Rabiot, Loftus-Cheek, Tomori, Saelemaekers, Nkunku e Gimenez). La «moria» di giocatori ha impedito ad Allegri di cambiare le partite in corsa.

Adesso, con un ottimo secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, la «discesa» porta all’ultimo, grande, esame autunnale: il derby contro l’Inter di Chivu. Il derby servirà a capire di cosa si stia parlando: «Se di un Milan buono per lottare per un posto in Champions o, al contrario, di una squadra in grado di giocarsi lo scudetto fin sotto al traguardo».

Come ha riassunto il presidente Scaroni: «È un Milan da scudetto? Questo non lo so, ma è un Milan da cardiopalmo». Con il rientro (probabile) di Pulisic e (meno sicuro) di Rabiot, il Milan spera di tornare a vincere con gare «meno tirate», anche se i risultati attuali, come evidenzia Sport Mediaset, «non erano affatto scontati».