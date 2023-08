Allegri: «L’anno scorso Juve in Champions, ora piedi per terra»

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo Udinese Juve commentando così la vittoria bianconera alla prima di campionato

Le parole dell’ex Milan Massimiliano Allegri a Dazn dopo Udinese Juve sulla vittoria bianconera alla prima di campionato:

MESSAGGIO DI RABBIA – «Noi lo facciamo per noi stessi perchè star fuori dalla Champions è una mancanza importante. Ci mancherà, non lo nego. Tutti dicono che è un vantaggio giocare una volta a settimana, io dico che è un vantaggio giocare ogni 3 giorni. L’anno scorso la squadra, in un’annata non facile, era arrivata terza. Ma dobbiamo vederla come opportunità, di migliorare singolarmente e come squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto cose a metà, dopo il 2-0 abbiamo staccato».

JUVE DIVERSA COME GIOCO – «Bisogna sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori. Rimaniamo coi piedi per terra, non pensiamo di aver risolto tutto e subito. Sono contro queste cose che vengono dette. Dopo il 2-0 abbiamo mollato, poi per fare certe cose bisogna stare ordinati».

