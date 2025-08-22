Allegri, decisione presa per il suo Milan: gli indizi sono chiari. Si andrà avanti così

Allegri sembrerebbe aver preso una decisione. Dopo Milan-Bari arrivano conferme, il tecnico toscano andrà avanti così

Il Milan si prepara a una svolta tattica, e il responsabile di questa potenziale rivoluzione è l’allenatore Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, noto per la sua pragmatica concretezza e per la sua flessibilità tattica, sembrerebbe aver preso una decisione definitiva riguardo il modulo di gioco per la prossima stagione. I segnali, chiari e inequivocabili, arrivano direttamente dal mercato e dalle recenti manovre del club.

L’imminente arrivo di Victor Boniface, il potente attaccante nigeriano in procinto di vestire la maglia rossonera, è il primo indizio lampante. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche, che lo rendono una punta in grado di fare reparto da solo e di giocare di sponda, si sposano alla perfezione con le dinamiche di un attacco a due punte. Ma non è tutto. La dirigenza del Diavolo non ha escluso la possibilità di ingaggiare un altro attaccante di livello, una mossa che rafforza ulteriormente l’idea di un cambio di sistema.

Questa strategia di mercato suggerisce che Allegri sia intenzionato a schierare il suo Milan con un solido 3-5-2, un modulo che consentirebbe di sfruttare al meglio le caratteristiche dei nuovi innesti e di garantire maggiore copertura e densità in mezzo al campo. Con due attaccanti a supporto, il tecnico potrebbe valorizzare al massimo la forza d’urto del reparto offensivo, senza rinunciare all’equilibrio difensivo che da sempre contraddistingue le sue squadre.

L’adozione di questo schema tattico potrebbe anche risolvere alcuni dei problemi emersi nella scorsa stagione, offrendo nuove soluzioni e rendendo il Diavolo più imprevedibile per gli avversari. I tifosi sono in attesa di capire come Allegri trasformerà queste nuove pedine in una squadra vincente, ma i primi segnali sono chiari: il futuro del Milan passa dal 3-5-2, un sistema che l’allenatore ha già utilizzato con successo in passato.