Calciomercato Milan, non solo Boniface: Tare tenta il super doppio colpo in attacco. Allegri approva. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato, non solo per chiudere le operazioni imminenti, ma anche per pianificare il futuro. A confermarlo sono gli ultimi aggiornamenti forniti da Fabrizio Romano e Matteo Moretto in un recente video sul loro canale YouTube, che rivelano i dettagli della strategia rossonera. Se da un lato il club è a un passo dall’ufficializzare l’arrivo di Victor Boniface, dall’altro continua a monitorare con grande interesse il giovane talento danese Conrad Harder. L’attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona rimane uno dei nomi più caldi sul tavolo della dirigenza milanista, che lo considera una potenziale “opportunità di mercato” da non lasciarsi sfuggire.

L’interesse per Harder è più che concreto. La sua valutazione si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro, una cifra che il club ritiene congrua per un giocatore delle sue prospettive. Nonostante lo Sporting fosse inizialmente propenso a cederlo solo a titolo definitivo, la situazione sembra essere cambiata. Stando alle indiscrezioni, il club portoghese si è aperto a formule diverse, offrendo al Milan maggiore flessibilità. Anche il giocatore, dal canto suo, avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria e di misurarsi in un campionato di alto livello come la Serie A, aumentando così le chance di una trattativa.

La volontà del Milan di tenere viva questa pista dimostra una duplice strategia di mercato: affiancare a un acquisto pronto e immediato come quello di Boniface un’operazione di prospettiva a lungo termine. L’arrivo di un attaccante come Harder andrebbe infatti a rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane ma con un potenziale enorme, ideale per il progetto tecnico che la società sta portando avanti. Per ora, il Milan continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, pronto a intervenire qualora le condizioni dovessero diventare favorevoli per chiudere l’affare.