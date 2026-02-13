Connect with us

HANNO DETTO

Allegri a Dazn: «Partita difficile e complicata. Classifica? C’è da fare più punti possibili, l’Inter…»

Allegri

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Pisa e Milan

Massimiliano Allegri, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Pisa-Milan, match valevole per 25esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla classifica in vista del big match tra Inter e Juventus: «C’è solo da fare più punti possibili innanzitutto per entrare in Champions, poi vedremo. L’Inter è una squadra che cammina velocemente. Stasera c’è una partita difficile e complicata, c’è da fare una prestazione serie e di rispetto».

Su cosa bisogna fare contro il Pisa: «Bisogna giocare molto bene tecnicamente, loro sono una squadra fisica che lascia pochi spazi. Bisognerà difendere bene sui cross, attaccano bene l’area».

Sull’attacco di questa sera senza Leao e Pulisic: «Leao sta molto meglio, è stato di dubbio fino alla fine per farlo giocare o no. Pulisic avrà 15 o 20 minuti. Diciamo che abbiamo una buona panchina e finora chi è entrato dalla panchina ha sempre fatto bene».

