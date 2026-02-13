Allegri a Dazn: «Prendiamoci i tre punti, ma dobbiamo migliorare. In una settimana può cambiare il campionato…»

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Pisa e Milan

Massimiliano Allegri, alla conclusione della sfida tra Pisa e Milan, match valevole per 25esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla vittoria: «Non era semplice stasera, il Pisa è una squadra scomoda. Ti aspettano, ti fanno uscire dalla partita ma poi magari ti colpiscono in contropiede. Prendiamoci questi tre punti ma bisogna assolutamente migliorare. Non era semplice».

Sulle differenze dalla scorsa stagione: «Io dell’anno scorso non posso dire niente, non so le cose. Questa squadra ha dei valori tecnici importanti, a volte rallentiamo mentalmente e bisogna fare dei passi avanti. In una settimana può cambiare il campionato, bisogna essere bravi a continuare così».

Su Modric: «Che c’è da dire? Giocatore straordinario, indipendentemente dalle qualità tecniche, alla fine ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria con una giocata tecnica e caratteriale. Tutti noi dobbiamo imparare da lui».

Su Leao, Pulisic e Fullkrug: «I rigori si sbagliano, era un momento importante, ma ci sta sbagliargli. Pulisic è entrato bene, Leao deve recuperare la condizione».