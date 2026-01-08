Allegri a Dazn: «Pulisic e Leao non devono dare punti di riferimento lì davanti. Sulla gestione per le prossime partite…»

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio di Milan-Genoa

Massimiliano Allegri, a pochi minuti dall’inizio di Milan-Genoa, match valevole per 19esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Su Leao e Pulisic dal primo minuto: «Sono capaci di trovare la posizione giusta a turno. L’importante è che non diano punti di riferimento, poi ne traggono dei vantaggi».

Sulla gestione della squadra in vista dei prossimi impegni: «Non so che gestione sarà, la partita più importante è quella di stasera. Finita stasera vedremo chi ci sarà per Firenze. Stanno più o meno tutti bene».

Sui gol fatti e quelli subiti: «Io dico sempre che alla fine dell’anno i numeri trovano il loro equilibrio. L’importante è che noi, come squadra, stiamo nella partita. A volte paghiamo a caro prezzo i cali di tensione, basta vedere i gol presi contro Pisa, Sassuolo, Torino e Parma».