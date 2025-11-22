Allegri, conferme definitive in vista di Inter Milan: il tecnico ha scelto lui, sarà titolare nel derby. Ultime

Allegri, anche Sky dopo la Gazzetta dello Sport conferma la scelta del tecnico di far giocare titolare a sinistra Bartesaghi al posto di Estupinan

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, il grande dubbio di Massimiliano Allegri sulla fascia sinistra del Milan in vista del Derby della Madonnina di domani sera sarebbe stato risolto.

La scelta è caduta su un nome giovane e di prospettiva, dimostrando la piena fiducia del tecnico nel vivaio rossonero:

Bartesaghi Titolare: Davide Bartesaghi, giovane difensore e figlio del vivaio, è il favorito per partire titolare e occupare la corsia sinistra della difesa.

Questa decisione rappresenta una mossa audace e significativa da parte di Allegri. Schierare un ragazzo così giovane in una partita cruciale come il Derby contro l’Inter (in lotta per la vetta della classifica) evidenzia che le sue prestazioni in allenamento e la sua predisposizione tattica hanno convinto lo staff tecnico.

La scelta di Bartesaghi riflette anche la strategia di Allegri di affidarsi a giocatori che offrono impegno e linea tattica anche a scapito di un’esperienza superiore. La presenza del giovane permette di mantenere intatto il DNA Milan e di bilanciare la squadra, che a centrocampo ritroverà l’esperienza e la fisicità di Adrien Rabiot.

Tutta l’attenzione dei tifosi rossoneri è ora puntata sul giovane difensore, che si ritroverà ad affrontare un battesimo di fuoco in uno degli stadi più esigenti del mondo.

