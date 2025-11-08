News
Allegri cerca quota 100: la vittoria a Parma scriverebbe la storia per il tecnico rossonero. Messaggio chiaro alla squadra
Questa sera il Milan sarà ospite del Parma per l’undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26. Si preannuncia una partita ricca di insidie, che la squadra rossonera dovrà affrontare con il giusto spirito e atteggiamento, come puntualizzato da Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione del match.
La gara del Tardini assume un significato speciale non solo per il Milan, in piena lotta per le posizioni di vertice, ma anche per il suo allenatore.
Come titolato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport, Allegri «Vuole quota 100». Il tecnico toscano, infatti, si trova attualmente a 99 vittorie alla guida della formazione rossonera.
Conquistare i tre punti contro il Parma permetterebbe ad Allegri di raggiungere il traguardo storico delle 100 vittorie sulla panchina del Milan. Un risultato che andrebbe ad aggiungere un altro importante tassello alla sua carriera con il club, dimostrando la sua longevità e l’impatto positivo che ha avuto in rossonero.
La vittoria è fondamentale anche per gli obiettivi stagionali del Milan, come sottolineato dallo stesso Allegri, che ha messo in guardia la squadra sulla difficoltà della sfida contro un Parma combattivo.