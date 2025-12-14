Allegri contro il Sassuolo: bilancio super positivo ma c’è un precedente che preoccupa il tecnico

Allegri, il bilancio del tecnico del Milan contro il Sassuolo è super favorevole ma c’è un precedente che preoccupa il tecnico

Oggi Massimiliano Allegri torna ad affrontare il Sassuolo alla guida del Milan. In carriera, il tecnico livornese ha sfidato la formazione neroverde per 18 occasioni (17 in Serie A, una in Coppa Italia), e il bilancio complessivo è storicamente super positivo, seppur con un’importante nota a margine.

Allegri, i numeri totali contro il Sassuolo

Allegri ha registrato 12 vittorie contro il Sassuolo, ma tutte sono arrivate quando sedeva sulla panchina della Juventus.

Il conto delle sconfitte è di . Ultima Sconfitta: L’ultima risale alla stagione 2023/24, quando il Sassuolo di Dionisi si impose in casa con un risultato clamoroso: 4-2.

Un dato che può infondere ottimismo nei tifosi del Milan in vista del lunch match odierno riguarda le sfide casalinghe di Allegri contro gli emiliani:

Nei suoi anni in bianconero, Allegri ha vinto disputate in casa contro il Sassuolo. Unico KO: L’unica sconfitta interna risale alla decima giornata della stagione 2021/22.

Oggi, l’obiettivo è trasformare il trend positivo da bianconero a rossonero e aggiungere una vittoria nel lunch match di San Siro.