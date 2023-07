Pedullà e l’intrigo Morata: «Ecco come stanno le cose»

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto su Alvaro Morata, obiettivo anche del Milan per l’attacco

Attraverso il proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Alvaro Morata:

Juanma Lopez, agente di Alvaro Morata, accompagnato dall’intermediario Beppe Bozzo è arrivato da pochi minuti nella sede dell’Inter. Sarà la prima occasione per un faccia a faccia dopo l’offerta che il club nerazzurro ha presentato ieri all’Atletico Madrid, una proposta – come anticipato – da 15 milioni bonus compresi. L’Inter non vorrebbe pagare la clausola di 21 milioni, vedremo adesso gli sviluppi. Per la Roma Morata è un chiodo fisso di Mourinho, ma i giallorossi almeno in questo momento non può avanzare. La Juve sullo sfondo, dipenderà dalle cessioni, il Milan in questi giorni ha altri obiettivi. Ma, intanto, è al via il vertice in casa Inter per parlare di Morata