Milan Torino, De Calò mette in guardia Pioli: l’ha detto davvero

Alessandro De Calò, noto giornalista, ha commentato la gara di questa sera del Milan contro il Torino a San Siro: le dichiarazioni

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro De Calò ha dichiarato:

Nel debutto stagionale a San Siro, i rossoneri devono dare continuità al primo tempo giocato a Bologna contando sulla brillantezza di Pulisic, gli inserimenti di Reijnders, l’orgoglio di Leao. Per Pioli non sarà facile: sette mesi fa, i granata in dieci avevano eliminato il Milan dalla Coppa Italia; e in campionato, dopo la crisi di gennaio, i rossoneri avevano fatto molta fatica contro la fisicità dell’impianto di Juric. È un test serio, dunque, anche in vista del primo scontro diretto di venerdì prossimo, col Milan impegnato contro la Roma di Mou che nell’occasione potrebbe già contare sulla potenza di Lukaku