Aldo Serena ne ha per tutti: «Leao mi è apparso irritante! Theo Hernandez si è svegliato troppo tardi»

Aldo Serena ha parlato così dopo la sconfitta del Milan contro la Roma in Europa League 2023/24. Le dichiarazioni

Aldo Serena a Sky dopo Milan Roma.

PAROLE – «La fascia sinistra del Milan è mancata clamorosamente nelle due fasi. Erano assenti, non avevano mordente, Leao in alcuni casi mi è apparso irritante. Non ha rincorso l’avversario, è rimasto fermo. Si può sbagliare, ma quantomeno la voglia ci deve essere. Theo Hernandez si è svegliato tardi, è stato troppo poco».