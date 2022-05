Albertini: «Tonali è un calciatore moderno, ecco cosa gli auguro»

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha elogiato la grande stagione di Sandro Tonali: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky Sport 24, Demetrio Albertini ha parlato di Sandro Tonali:

«Tutti lo paragonavano a Pirlo, ma Pirlo per me è inarrivabile. Il paragone con me? E’ un giocatore moderno, io ero più statico, lui è bravo anche ad inserirsi. Io in area andavo solo per battere i rigori, il calcio è cambiato rispetto ai miei tempi. Tonali è un giocatore importante per il Milan, dopo un primo anno con qualche difficoltà ha lasciato da parte la timidezza e ora gli auguro di scrivere pagine importanti con la maglia del Milan».