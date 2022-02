ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Albertini su Kessie: «Tifosi, non fischiatelo. Vi spiego perché non conviene». Parla l’ex centrocampista rossonero

Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini lancia un appello ai tifosi del Milan.

FISCHI A KESSIE – «Nel momento un cui un giocatore scende in campo è giusto metterlo nella condizione di esprimersi nel modo migliore. Diciamo che contestarlo in questo momento è fuori luogo e non fa bene al Milan, oltre a non far bene al giocatore. Veste la maglia del Milan, quindi è giusto sostenerlo».