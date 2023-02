Albertini: «C’è molta delusione per una partita che poteva determinare la stagione». Le parole dell’ex calciatore

Demetrio Albertini ha parlato ai microfoni di SportMediaset della sconfitta del Milan nel derby. Le parole dell’ex calciatore:

«C’è molta delusione anche per come è arrivata la sconfitta. La cosa più preoccupante è che sembrava non ci fosse un sentimento. Non c’è stato un sentimento in una partita che poteva determinare la stagione»