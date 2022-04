Albarella: «Il calcio si evolve, oggi rispetto a qualche anno fa sembra un altro sport»

Eugenio Albarella, preparatore atletico passato anche dal Milan, ha analizzato l’evoluzione del calcio rispetto a qualche anno fa

Eugenio Albarella, preparatore atletico con un passato anche al Milan, ha parlato del calcio italiano ai microfoni di Rai Sport:

«Se confrontiamo il calcio di oggi con quello di qualche anno fa, sembra di confrontare due sport completamente diversi, sia nei volumi, sia nell’intensità e sia nel rischio infortuni. I calendari di oggi prevedono partite ogni 3 giorni, e sta nella capacità degli staff tecnici affrontare problematiche che non riguardano solo l’aspetto tecnico-tattico ma anche quello individuale. Se negli anni ’90 una squadra una squadra sviluppava in una partita 400-450 azioni, oggi l’intensità ti porta a sviluppare circa il doppio delle azioni. Bisogna sviluppare nuove strategie per allenare al meglio, senza utilizzare metodi ‘vecchiotti’. La preparazione pre campionato è importante nel momento in cui non si pretende più oggi la così detta concezione del ‘mettere benzina nel serbatoio’. Oggi la preparazione è un periodo di educazione alla filosofia e al lavoro dell’allenatore».